Özdağ’a Kasaplar Federasyonu’ndan tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın yaptığı açıklamasının ardından Kasaplar Federasyonu harekete geçti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) ilişkin “Kasaplar, Kasaplar Odası’nda büyük ve küçükbaş kesimi ile ilgili organize oluyor. ÖSYM’yi Kasaplar Odası’na bağlayalım, çünkü ÖSYM de Türk gençlerinin geleceğini katlediyor” sözlerine tepki gösterdi. Yardımcı, “Biz hayvanları katletmiyoruz. Katil de değiliz” dedi.

Geçen hafta sonu yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruların bazılarının yayınevine ait deneme sınavında yer aldığı iddiası üzerine Devlet Denetleme Kurulu, inceleme başlattı. İnceleme sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ÖSYM önünde açıklama yapacağını söyledi. Özdağ, açıklamasında, “Kasaplar, Kasaplar Odası’nda büyük ve küçükbaş kesimi ile ilgili organize oluyor. ÖSYM’yi Kasaplar Odası’na bağlayalım çünkü ÖSYM de Türk gençlerinin geleceğini katlediyor” dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kasaplar hakkında kullandığı cümleler nedeniyle Ümit Özdağ’a tepki gösterdi. Özdağ’ın kasapları küçük düşürdüğünü savunan Yardımcı, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemesini istediklerini belirtti. Bir meslek üzerinden siyaset yapılamayacağını kaydeden Yardımcı, “Ümit Özdağ beyefendi bir mesleği küçük düşüremez. Bir mesleğin üzerinde siyaset yapılamaz. Yüzyıllardır sürdürülen bir meslek hakkında böyle konuşmasına gerek yok. Esnaftan aldığımız tepki nedeniyle federasyon olarak Sayın Ümit Özdağ’a bizim üstümüzden kurban kesmemesini söylüyoruz. Esnafımızın bu üsluba karşı Ümit beyden geri dönüş, bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemesi beklentisi var” dedi.

Federasyona kayıtlı 40 bin esnafın bu sözlerden dolayı tepkili olduğunu belirten Yardımcı, “Siyasi parti genel başkanının bir mesleği küçülterek böyle söylemde bulunması yanlış. Biz küçükbaş da, büyükbaş da kesiyoruz. Biz hayvanları katletmiyoruz. Katil de değiliz. Onur ve gurur duyduğumuz mesleğimizi yapıyoruz. Kimse kasaplık üzerinden ne polemik ne siyaset yapsın. Sayın Özdağ’dan bu kelimelerin yanlış anlaşıldığını söylemesini ve esnafımızı ikna edecek açıklama yapmasını istiyorum. Ümit beyden esnafımızı rahatlatacak bir açıklama yapmasını istiyoruz. Ülke çapında tepki aldı bu kelimeler” diye konuştu.