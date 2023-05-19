Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan ilk açıklama geldi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. İki lider, görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ”Kendi düşüncelerimizi bütün ayrıntılarıyla aktardık.” derken; Özdağ ise ”Kısa zaman içerisinde görüşlerimizi paylaşacağız.” ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı’nda yer alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

İki lider, görüşme sonrası kısa birer açıklama yaptı.

KILIÇDAROĞLU: KENDİ DÜŞÜNCELERİMİZİ BÜTÜN AYRINTILARIYLA AKTARDIK

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ”Türkiye’nin sorunlarını dünya sorunlarını bir anlamda masaya yatırdık, değerlendirmelerde bulunduk. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan’a Millet İttifakı’nın görüşlerini yaptığımız çalışmaları ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizle ilgili Sayın Genel Başkan’ı bilgilendirdim. Bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Türkiye’nin demokrasiye, dayanışmaya, var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Bu çerçevede Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla görüşecek. Kendi düşüncelerimizi Sayın Genel Başkan’a bütün ayrıntılarıyla aktardık.” diye konuştu.

ÖZDAĞ: KISA ZAMAN İÇERİSİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Ümit Özdağ ise şunları söyledi:

”Bazı sorularımız vardı onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapacağız. ATA İttifakı’nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanları ile Sayın Sinan Oğan ile de bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık sonrasında yine değerlendirme yapacağız. Kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız.”

“SANKİ KENDİM KONUŞUYORUM ZANNETTİM”

Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, dün Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı adaylarından birini destekleme kararı aldıklarında, seçmenlerinin o adaya direkt oy vermeyeceğini, durumu sorguladıktan sonra karar alacağını dile getiren Ümit Özdağ, “Onun için seçmenimizi doğru şeyi yaptığımıza ikna etmek zorundayız ama sadece kendi seçmenimizi değil. A’yı desteklersek geçen seçimde B’ye oy veren seçmeni de A’ya ikna edecek şekilde meseleye yaklaşmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu’nun son günlerdeki açıklamalarına işaret ederek, “Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim.” değerlendirmesinde bulundu.