Özdağ’dan Kılıçdaroğlu ile ortak açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu: Her bir genel başkana, her bir siyasal partiye sorumluluklar düşüyor. Biz de bir araya geldik, konuştuk. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığpıı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim.

Özdağ: 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanması… Bu 13 milyonun vatanlarına geri yollanmadan Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz. Vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul almasını sağlayamayız. Sokaklarda huzur bulamayız.

Biz Zafer Partisi olarak Türk halkından 13 milyonun geri yollanması için destek istedik. Birinci turun sonunda gördük ki ortaya çıkan siyasi görünüm 28’inde ikinci yarış için Türk halkının önüne gideceği çerçeveyi oluşturmuş.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizde destek istediler. Anlattıkları şey ‘Sığınmacıların vatanlarına geri dönmesini içermiyoruz.’

KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK MESAJI

Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı aldık.