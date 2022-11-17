Özdağ’ndan Davutoğlu’na: Korkak Ahmet’sin sen!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nu eleştirerek “Serok Ahmet değil, korkak Ahmet’sin sen. Türkiye’nin başına, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli’de esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi. Özdağ sabah kahvaltıda buluştuğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Anayasa’ya göre Erdoğan’ın aday olması mümkün değil”

Sözcü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Haziran’ında yapılacak seçimlerde aday olmasının mümkün olmadığını belirten Özdağ, söyle konuştu:

“Anayasa’nın hükmü çok açık. Cumhurbaşkanlığı iki kez yapılır diyor. Anayasa’yı manipüle ederek tekrar cumhurbaşkanı olabilmesi için seçimlerin seçimlerin tekrarlanmasından bahsediliyor. Bu bir erken genel seçim değil. Anayasada erken genel seçim kavramı yok. Erdoğan’ın istediği şeyin olabilmesi için de bu seçimlerin yenilenmesinin 360 oyla gerçekleşmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın 360 oyu yok. Erdoğan’ın aday olabilmesi için önce Cumhur ve Millet İttifakı’nın 360’ın üzerinde bir oyla seçim tarihini belirlemeleri gerekiyor. Aksi takdirde Anayasa’ya göre Erdoğan’ın aday olması mümkün değil.”

“YSK anayasayı ihlal etti”

Muhalefetin görevinin Anayasa’yı savunmak olduğunu belirten Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, söyle konuştu:

“Millet ittifakı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasını mümkün kılacak. Eğer bunu yapmazlarsa Erdoğan mağduru oynarmış. Anayasa’ya, yasalara karşı mağdur oynanmaz. Muhalefetin görevi Erdoğan’ın Anayasa’yı manipüle etmesine yardımcı olmak değil, anayasayı savunmaktır. Diyorlar ki, YSK Erdoğan’ın adaylık kararını alır o zaman yapacak bir şeyimiz kalmaz. Bunun Türkçesi şudur; YSK Anayasa’yı ihlal edecek. Olabilir mi? Olabilir. YSK, kirli referandumda da YSK anayasayı ihlal etti. Onu yapanlar yargılanacak. YSK Erdoğan’ın aday olacağı kararını alırsa zamanı geldiğinde yargılanırlar. CHP ve İYİ Parti’nin bunun arkasına sığınarak Erdoğan’ın adalığının önünü açması muhalefet değil çakma muhalefet olduğunun göstergesidir.”

“Sınır güvenliğimiz sağlanmış değil”

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı hakkında da konuşan Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sınır güvenliğimiz sağlanmış değil. Delik deşik olan sınırlarımızdan her türlü terörist, uyuşturucu suçlusu, tecavüzcü geçiyor ve Türkiye’ye giriyor. Sadece birinin Taksim’de yaptığını gördünüz. Daha önce İstanbul’da turizme yıllık 2 milyar dolar katkısı olan Reina adlı mekânın 30 dolarlık kalaşnikof ile bir kişi tarafından silindi. Terörle mücadele İstiklal Caddesi’nden saksıları kaldırmakla yapılmaz. Terörle mücadele sınırlarda yüzde yüz güvenlik sağlayarak yapılır. Milyonlarca yabancının, suçlunun, mafya elemanı teröristin olduğu bir İstanbul ve Türkiye’de kamu güvenliğini sağlamak Milli Güvenliği sağlamak, teröre karşı etkili bir mücadele vermek neredeyse imkânsızdır.”

Çetin Doğan açıklaması

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenler için çiçek bırakmaya gittiklerinde yaşananları da anlatan Özdağ, şöyle konuştu:

“İstiklal Caddesi’ne çiçek bırakmaya gittiğimizde bütün partiler için yol açıldı. Bizim önümüz çevik kuvvetle kesildi. Hem de iki kez barikat kuruldu. Yeter artık. Suriyelilerin önünü açıyorsunuz, Afgan’ın, Somalilinin önünü açıyorsunuz, bizim önümüzü kapatıyorsunuz. Size bu muameleyi bu ülkede yaptırmayacağız. Türk Devletini Türk Milletine geri vereceğiz. Bu yaptıklarınızın hesabını da soracağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yıkılması için çalışan Selahattin Demirtaş’ın babası hasta diye özel uçakla hapisten alınıp Diyarbakır’a hastaneye götürülüyor. Diğer taraftan Çetin Doğan iç kanama geçiriyor. Hastaneye getirilmesi lazım. Yanında gelecek jandarma personelinin ücreti emekli orgeneralden talep ediliyor. Yunanlı generale yapılmaz sizin bu yaptığınız. Yunanlılar Türk generale yapmaz bu yaptığınızı. Allah’tan korkun biraz.”

“Türkiye’de çok salak var”

Bir gazetecinin Zafer Partisi’nin Twitter partisi olarak anıldığını sorması üzerine konuşan Özdağ; “Türkiye’de çok salak var. Özellikle Zafer Partisi’nin twitter partisi olduğunu söyleyen salaklara seslenmek istiyorum. Zafer Partisi’nin yükselişini durduramayınca panik içinde akıllarına gelen her türlü iftirayı atıyorlar. Bu iftiralar Türk halkında en ufak bir etki yaratmıyor. Eğer bir siyasi parti bir yıl içinde yüzde 8 bandına oturup tüm illerde örgütlenmesini tamamlamışsa ve Türkiye’de siyasete format atıyorsa, bu partiye twitter partisi diyenler evrimin ara aşamasında kalmış, zeka seviyesi düşük politik provakatörlerdir”

“Artık konuş”

Gazetecilerin Davutoğlu’ndan yanıt aldınız mı sorusu üzerine “Ahmet Davutoğlu gerçekleri söylemekten korkuyor” diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Serok Ahmet değil, korkak Ahmetsin sen. Türkiye’nin başına, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın. Milyonlarca sığınmacının Türkiye’ye girmesinden sen sorumlusun. Türk Halkına yalan söylüyorsun, gerçeği söylemeyerek. Senin neyi bildiğini ben biliyorum. Sen benim bildiğimden daha fazlasını biliyorsun. Artık konuş. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Aakşener; Ahmet Davutoğlu ile aynı masaya oturup Türkiye’ye demokrasi getireceğiniz iddiasında bulunmadan önce Davutoğlu’na sorun. Haziran-Kasım 2015’te ne oldu diye? Sen bu konuda açıklama yaptıktan sora Erdoğan seni niye tehdit etti? Ne oldu yüzlerce insan öldü nasıl öldü. Ankara gar patlaması nasıl oldu?”