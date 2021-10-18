Ünlü iş adamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. BAYKAR’dan yapılan açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA’larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk’a yürüdü…” denildi.

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bayraktar’ın yarın Fatih Camii’nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.