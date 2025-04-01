Özdemir’den 2 Nisan Boykot Tepkisi

Türkiye siyasetinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. CHP kurultayındaki çeşitli iddialar, belediyelerdeki yolsuzluklar, kent uzlaşısı soruşturmaları ve “sorunlu” diploma konuları gündemi meşgul ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından başlayan sokak olayları, yeni çağrılarla daha da genişliyor. Bu süreçte, sokak olaylarına destek vermeyen tanınmış isimler ve milli markalar boykot edilmeye başlandı.

2 NİSAN EKONOMİK BOYKOTU ÇAĞRISI

İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde üniversite öğrencileri, kampüslerinde ‘ders boykotları’ düzenlemişti. En son yaşanan gelişmeye göre, öğrenciler 2 Nisan’da ekonomik boykot yapacaklarını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT DAVETİ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özgür Özel, “2 Nisan ekonomik boykot” çağrısı yaparak şu sözleri söyledi: “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar. Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak. #2nisantüketimboykotu”

ALİŞVERİŞ YAPMAYARAK ESNAFI MAĞDUR EDİYORLAR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, duruma karşı tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “CHP millete muhalefet etmeye devam ediyor.” diyerek, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor. Suçlarını örtbas etmek, gündem değiştirmek için sözde protestoları uğruna küçük esnafın kepenk kapatmasını, kuryelerin evine ekmek götürememesini umursamıyorlar. Halkın derdiyle ilgilenmeyen, kendi siyasi hesapları uğruna esnafımızı zor durumda bırakmayı marifet sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

BİZ HER ZAMAN EMEK, ADALET VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Özdemir, bu durumun yanı sıra ünlüler ve fenomenlerin hedef alındığını belirtti. Paylaşım yapmadıkları için komedyenler, sanatçılar ve sporcuların linç edildiğini ifade etti. “Demokrasi ve özgürlük savunucusu maskesi altında bireysel haklara da saldırmaya devam ediyorlar. Ekmeğini alın teriyle kazanan insanları, ekonomik zarara uğratmak, düşünen üreten insanları zorla konuşturmak millete karşı muhalefet etmektir. Biz her zaman emeğin, adaletin, özgürlüğün ve aziz milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.