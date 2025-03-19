Özdemir’den Halaçoğlu’na Sert Tepki

İSMAİL ÖZDEMİR’İN TEPKİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Yusuf Halaçoğlu’nun MHP ile DEM Parti heyetinin terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı açıklamalara sert karşılık verdi. Özdemir, “Bu memleketin insanına, taşına toprağını bırakıp Graham Fuller’lerin, Orfo Bengiolar’ın peşine takılan isimlerin tasmalı görevlileri iyi bilsin ki size rağmen bu ülke daha da bütünleşecek, kucaklaşacak, birleşecek, kenetlenecek ve büyüyecektir” ifadelerini kullandı.

HALAÇOĞLU’NA CEVAP

Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya üzerinden MHP ile DEM Parti heyetinin görüşmesine yönelik eleştirilerde bulundu. İsmail Özdemir, Halaçoğlu’na cevap verirken, geçmişteki bir duruma da atıfta bulunarak, “MHP’de grup başkanvekili iken partimizin tertemiz kurumsal yapısını İzmir’de yapılacak uluslararası bir yatırım için o dönem milletvekili olan bir başka isimle beraber kendi menfaatine kullanmaya cüret eden şahıs, durum ortaya çıktığında Sayın Genel Başkanımız’dan çiziği yiyip layığını bulmuştu” dedi.

BAŞKA LİDERLERE GİTMESİN

Özdemir, Halaçoğlu’nu eleştirerek, “Şimdi evladı yaşındaki insanlarla iletişiminin nasıl olduğunu özellikle de Kayseri’nin çok iyi bildiği aynı isim kalkıp bize ahkam kesmeye yeltenmesin, insan içerisine çıkacak hal bırakmayız!” diye konuştu. Özdemir, kayıtsız şartsız fedakarlıkta bulunan Türk milletinin bu tür sergilenen oyun ve stratejileri tanıma ve engel olma konusunda deneyim sahibi olduğunu vurguladı.