Özdemir: Rusya açlığı silah olarak kullanıyor

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Rusya'nın açlığı silah olarak kullandığını iddia etti.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü ve Rusya’nın açlığı silah olarak kullandığını söyledi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukraynalı mevkidaşı Mykola Solskyi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor” dedi.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, Ukrayna’ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solskyi ile görüştü. Bakanların görüşmede, Ukrayna’dan tahıl ihraç etmenin alternatif yolları tartışıldı. Bakan Özdemir daha sonra yaptığı açıklamada, “Rusya, Ukrayna limanlarına engel olarak, açlığı kasten silah olarak kullanıyor.

Ukrayna limanlarının ve gemilerinin güvenliğinin garanti edildiğine dair güvenilir, etkili askeri garantiler olmadan Putin’in sözüne güvenmek Ukrayna için kötü bir karar olur” dedi. Bakan Özdemir, “Putin’in sözüne hiçbir şekilde güvenmem, ünlü bir yalancı olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.