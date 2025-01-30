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Özdere Çiftinin Motosiklet Tutkusu İlgi Çekiyor

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İKİLİ YOLCULUK HAYALLERİ

İslamlar Mahallesi’nde yaşayan Özdere çifti, Muğla ve Antalya’nın sahil beldelerinde motosiklet ile gezi turları yapıyor. Bu keyifli anlarının sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılması ile ilgi odağı haline geldiler. Bekir Özdere, çocuk yaşlardan beri motosiklete olan tutkusunu dile getiriyor.

MOTOSİKLET, TUTKU HALİNE GELDİ

Yaklaşık 55 yıldır motosiklet kullandığını söyleyen Özdere, bu aracın kendisi için bir tutku olduğunu vurguluyor. Eşinin önce motosiklete binmekten korktuğunu, fakat zamanla alıştığını ifade ediyor. Özdere, “Eşimle Antalya ve Muğla’ya gezmeye gidiyoruz. Bu yıl motosikletimizle Türkiye’nin doğusunu gezmek istiyoruz.” diyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE DİKKAT

Özdere, motosiklet sürerken güvenlik önlemlerine önem verdiklerini belirtiyor. “Kasksız trafiğe çıkmıyoruz” diyerek güvenli bir yolculuk için aldıkları önlemleri de paylaşıyorlar. Bu tutku dolu yolculuklarının yanı sıra, güvenliklerini de öncelikli olarak görmek gerçekten önemli bir konu.

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