Özdeş: Süper Lig İnancımız Devam Ediyor

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK’ye 2-1 kaybettikleri karşılaşma sonrası yaptıkları açıklamalarda, bu yenilgiyi hak etmediklerini vurguladı. Özdeş, Süper Lig’e çıkma inancını koruduklarını ifade etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.

TARAFTAR DESTEĞİ VE OYUN ANALİZİ

Özdeş, “Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazanarak taraftarımızı mutlu etmek isterdik. Oyun başından itibaren iki takım da adam adama savunma yaptı. Duran toptan en fazla gol atan takım Erzurumspor ve yine böyle gol attı. Sonrasında oyunu oturttuk ve ikinci yarıda istediğimiz dakikada golü bulduk. Fırsatları gole çeviremedik.” dedi. Orta alanda daha fazla risk aldıklarını belirten teknik direktör, bu kez ceza sahasında karambolden gol yediklerini dile getirdi.

GOL İÇİN YOĞUN ÇABA

İkinci golü aramak için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Özdeş, “Oyuncularımız mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Maçın genelinde kaybedecek bir oyun oynamadık. Müthiş bir taraftar desteği kazandık. Ligin sonuna kadar zorluklar yaşayacağız ama bugünkü destek sezon sonuna kadar devam etsin.” şeklinde konuştu. Özdeş, “Bugün nerede olacağımız değil, mayıs sonunda nerede olacağımız önemli.” ifadesiyle, takımın geleceği ile ilgili umutlu olduğunu dile getirdi.