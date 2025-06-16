Özdirek Oluklu İlkokulu’nda Uçurtma Şenliği

UÇURTMA ŞENLİĞİ ÇOCUKLARA UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Oluklu İlkokulu’nda yapılan uçurtma şenliği, köy çocuklarını gökyüzüne uçurtma salma heyecanıyla buluşturdu. Özdirek Oluklu köyünde görev yapan öğretmenler, öğrencilere özel bir gün yaşatırken, köyde ilk defa düzenlenen bu etkinlik sayesinde çocuklar, daha önce sadece kitaplardan ve öğretmenlerinden duydukları hikayelerle tanıdıkları uçurtmalarla gökyüzünü renklendirme fırsatını buldu. Hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen uçurtmalarla gerçekleştirilen etkinlik, sadece bir şenlik değil, çocuklar için hayatlarında bir ilki yaşadıkları anlamlı bir gün oldu.

İKİ OKULUN BULUŞMASI VE EĞLENCE

Etkinliğe kardeş okul olarak bilinen Yapılı İlkokulu’nun da katılması sağlandı. Daha önce çeşitli organizasyonlarda birlikte yer alan iki okulun öğrencileri, bu sefer gökyüzünü beraber süsledi. Program, okuma-yazma öğrenen öğrencilere madalya verilmesiyle başladı. Ardından 4. sınıf öğrencileri için mezuniyet ve kep atma töreni düzenlendi. Günün sonunda, iki okulun katılımıyla büyük bir uçurtma şenliği yapıldı. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslerken, çocukların mutluluğu zirveye ulaştı ve köyde adeta festivale dönüşen bir hava esti. Öğrenciler ve öğretmenler, eğlenmenin yanı sıra dayanışmanın ve paylaşmanın sevinçlerini de yaşadı.

ETKİNLİĞİN AMACI VE ÖĞRETMENİN GÖRÜŞLERİ

Etkinlikle ilgili bilgi veren okul öğretmenlerinden Merve Baran, “Burada bir şenliğimiz var. Bu şenliğin amacı, çocuklarımızın daha önce hiç uçurtma ile tanışmamış olmalarıydı. Derslerde anlattığımız hikayelerde sık sık ‘Öğretmenim uçurtma nasıl bir şey? Biz de uçmak istiyoruz, böyle bir şey yapabilir miyiz?’ dediler. Biz de bu hayali gerçekleştirmek istedik. Hayırseverlerimizin desteğiyle uçurtmalar sağlandı. Kardeş okulumuz Yapılı İlkokulu ile birlikte öğrencilerimiz bu deneyimi yaşadı. Çok keyif aldılar, birlikte uçurtma uçurdular. Umarım bu anıyı hayatları boyunca unutmazlar.” diyerek etkinliğin amacını belirtti.

Köyde öğretmenlik yapmanın zorluklarını da vurgulayan Baran, “Geçen yıl Mardin’den buraya atandım. Köyde öğretmenlik zor ama bir o kadar da anlamlı. Öğrencilerle böyle deneyimler yaşamak, onların hayallerine dokunmak benim için çok kıymetli. En küçük etkinlikten bile büyük mutluluk duyuyorlar çünkü bu duyguları daha önce hiç yaşamamışlar. Memleketlerinden uzaklara giden tüm öğretmen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Öğrenciler çok anlamlı ve değerli. Yıllar sonra bu anılar çok kıymetli deneyimlere dönüşecek. Umut olmaya, dokunmaya devam etsinler.” ifadelerini kullandı.