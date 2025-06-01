Özel, Adaletin Siyasi Olmadığını Belirtti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN ELEŞTİRLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’de partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, son zamanlarda CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ve gözaltı süreçlerini sert bir şekilde eleştirdi. Özel, söz konusu operasyonları “19 Mart Darbesi” olarak adlandırarak, “Düzce ne AKP’nin ne başkasının kalesidir, sadece milletin kalesidir” açıklamasını yaptı. Kendisine miting yapmaması konusunda uyaranlara ise, “Düzcelilerin vicdanını unutmuşlar” ifadeleriyle yanıt verdi.

YARGI DARBESEL SÜREÇLER

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden süreçleri de gündeme getiren Özel, bu durumu bir “yargı darbesi” olarak nitelendirdi. “Bu kez tankla değil, savcı cübbesiyle geldiler” diyen Özel, İmamoğlu hakkında henüz iddianame bile hazırlanmadığı halde gözaltı sürecinin başlatıldığını vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte benzer suçlamalarla yargılandığını ancak hiçbir zaman tutuklanmadığını hatırlatarak, mevcut uygulamaların siyasi nitelik taşıdığını savundu.

EKONOMİK ETKİLERİ VE MALIYETİ

Özgür Özel, 19 Mart sabahı gerçekleştirilen operasyonun ekonomik yansımalarına da dikkat çekti. Bu operasyonun ülkeye maliyetinin 60 milyar doları geçtiğini belirten Özel, bu tutarla emeklilerin maaşlarının artırılabileceğini, çiftçilerin borçlarının silinebileceğini ve işsizler ile atanmayan öğretmenlere çözüm sağlanabileceğini ifade etti. “Bu para, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olmasın diye harcandı” diyen Özel, Hazine’den yapılan bu harcamaların hesabının bir gün mutlaka sorulacağını vurguladı.

ADALETSİZLİK VE SİYASİ KUMPAS

Özel, CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda taraflı davranıldığını belirterek özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı hedef aldı. Ekrem İmamoğlu dönemine odaklanıldığını ve önceki dönemlerin göz ardı edildiğini söyleyen Özel, “Bu bir adalet arayışı değil, siyasi bir kumpastır” açıklamasında bulundu.

MÜCADELE KARARLILIĞI

Konuşmasını, “Bu tehditleri yapanlara sesleniyorum: Ben iki emekli öğretmenin oğluyum. O koltukta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti var. Bu mücadeleden geri durmayacağım. Biz Kuva-i Milliye’yiz, senden mi korkacağız?” biçiminde tamamlayan Özel, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.