Özel, Avukat Pehlivan’ın Tutuklanmasını Kınadı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması üzerine sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Özel, “Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. Yayınladığı videoda ise İmamoğlu’nun avukatının tutuklanmasını ve Türkiye’deki yargı süreçlerini eleştirdi.

HUKUKUN İHLALİ

Özel, “Bugün 19 Mart Darbesi’nin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar; Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor” dedi. Avukatların nasıl yargılanacağı konusunda açık yasalar olduğunu hatırlatan Özel, “Mehmet Pehlivan savunduğu kişiyi savunduğu için cezaevine koyuyorlar. Onun görevi Ekrem İmamoğlu’nu savunmak. Ne yapmış? Güya itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış” açıklamasında bulundu.

ZULÜM VE KUMPAS

Özel, “Mehmet Pehlivan olmasaydı, Ekrem İmamoğlu’nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına, 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için kredi kullanıldığını, 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat” dedi. MASAK raporuna dair açıklamalarda bulunan Özel, raporun yüzde 70’inin yalan ve yanlış olduğunu ispatladığını belirterek, “Suçüstü yakalandıklarını öğrendikleri an alıp içeri attılar. Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur?” diye sordu.

AVUKATLIK FAALİYETİ SUÇ OLAMAZ

Özel, “Kişiyi iyi savunan avukatın, delilleri çökerttiklerini fark ettikleri anda, yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye, avukatın gırtlağına çöken, onu Silivri’ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum” ifadeleri ile durumu eleştirdi. Özel, “Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler, aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı?” diyerek yargı sistemini sorguladı.