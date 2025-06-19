Özel, “Avukata Kumpas Yapılıyor” Dedi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BÜYÜK TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak sert bir tepki gösterdi. Özel, “Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Videoda, “Bugün 19 Mart Darbesi’nin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar, Adalet Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Bunu hatırlattı, tutuklamaya sevk ettiler ardından tutukladılar” ifadelerini kullandı.

AVUKATIN GÖREVİNE SALDIRI

Özel, avukat Pehlivan’ın savunma yaptığı için cezaevine konduğunu belirtti. “Oysa ki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Mehmet Pehlivan savunduğu kişiyi savunduğu için cezaevine koyuyorlar. Ne yapmış? Güya itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini yandaş kanallar çarşaf çarşaf yayınlarken suç yok ama hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Pehlivan’ı içeri atıyorlar” dedi.

KUMPAS İDDİASI

Özgür Özel, avukat Pehlivan’ın tutuklamasının nasıl bir kumpas olduğunu söyleyerek, “Mehmet Pehlivan olmasaydı, Ekrem İmamoğlu’nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına, 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için kredi kullanıldığını, 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat” şeklinde konuştu. Özel, MASAK raporunun doğru olmadığını ispatlayan Pehlivan’ın, “Suçüstü yakalandıklarını, Mehmet Pehlivan’ın son MASAK raporunun foyasını ortaya çıkaracağını öğrendikleri an alıp içeri attılar” şeklindeki sözleriyle durumu değerlendirdi. Özel, “Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.