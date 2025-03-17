Özel Birey Anneleri Projeyle Para Kazanıyor

Kastamonu’da hayata geçirilen proje doğrultusunda özel birey anneleri, aldıkları eğitimler sayesinde internetten ürünlerini pazarlayarak para kazanmaya başladı. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli “Güçlü Anne Güçlü Özel Birey” projesi, engelli çocuğa sahip 30 anneye, akademisyenler ve eğitmenlerden 15 farklı konuda eğitim olanağı sunuyor. Proje, özel bakım gerektiren çocuğa sahip annelerin ruhsal iyileşimini sağlamanın yanı sıra aile içi ilişkileri güçlendirmeyi de amaçlıyor. Eğitimin yanı sıra sanatsal atölyeler de gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM İMKANLARI VE ATÖLYELER

Projede verilen eğitimler arasında psikoeğitim, psikodrama, etkili iletişim becerileri, boş zaman etkinlikleri gibi konular yer alıyor. Ayrıca annelere ebru sanatı, ahşap boyama, takı tasarımı ve Kastamonu kültürüne ait yöresel el sanatları gibi atölye eğitimleri de sunuluyor. Bu atölyelerde anneler, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güçleniyor; çocukları ise uzman hocalar eşliğinde çeşitli oyunlarla zaman geçiriyor. Projenin Kasım 2024’te tamamlanmasına rağmen özel birey anneleri, aldıkları eğitimlerle evlerinde üretime devam ediyor. Kastamonu yöresine ait çeşitli el sanatlarıyla çantalar, çarşaflar gibi ürünler üretebiliyorlar.

KENDİ İNTERNET SİTEMİ KURDUM

Ev hanımı Emine Karagöz, otizmli bir kızının olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Sürekli evde olduğumuz için bir şeyler öğrenmek istedim. Kastamonu Üniversitesi’nin başlattığı projeye katıldım. 15 farklı kurs aldık; bunlar arasında taş baskılar, seramik, takı tasarımı gibi birçok alan yer aldı. Aldığım eğitimler sayesinde taş baskılardan çantalar yapmaya başladım. E-dijital pazarlama eğitimimle ürünlerimi internet üzerinden satmayı öğrendim. Proje sayesinde artık kendi internet sitemi kurup kendi paramı kazanabiliyorum. Kendi emeğimle para kazanmak harika bir duygu.”

Projenin ardından düzenlenen sergide yeni siparişler almaya başladıklarını ifade eden Karagöz, “Sergimizde çok beğenildi ve orada satış da yaptık. Yeni siparişler almaya başladık. Bir annenin en güzel duygusunun aile bütçesine katkıda bulunmak olduğunu düşünüyorum” diye ekliyor. Gördüğü kurslar sonucunda evde birçok ürün yapabildiğini belirten Karagöz, “Proje tamamlandı ama ben üretime devam ediyorum. Kastamonu tırnak bağı yapıyorum ve bunların satışını internet üzerinden yapmaya başladım” diyor.

Down sendromlu bir çocuğa sahip olan ev hanımı Nazife Sarıcı ise, “Projemiz bitti ama biz evimizde çalışmaya devam ettik. Eski tekstilciyim; burada dikiş yapıyoruz, farklı kumaşlardan çantalar üretiyoruz. Sergimizde çok güzel geri dönüşler aldık. Taş baskı ve tırnak bağını burada öğrendim, çok zevkli” şeklinde konuşuyor.

Projede usta öğretici olarak görev alan Aynur Palabıyık, “Bu proje annelere ruhsal ve ekonomik anlamda birçok katkı sağladı. Eğitimi aldıktan sonra evlerinden çıktılar ve birçok ürün ürettiler” açıklamasında bulunarak, destek verdikleri annelerin üründen nasıl mutlu olduklarına tanıklık ettiklerini belirtiyor. “Dijital pazarlama ile ürünleri satışa sunduk; bu sayede aile bütçelerine katkı sağlamaya çalıştık” diyerek projeye duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.