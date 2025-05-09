Özel Bireyler Eğlenceli Anlar Yaşadı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Karabük’te Engelliler Haftası kapsamında yapılan etkinlikte özel bireyler ile Kur’an kursu öğrencileri duygu dolu anlar yaşadı. 100. Yıl Mahallesi’ndeki Pazaryeri Camii Kur’an Kursu sorumluları, bu anlamlı haftada bir program düzenleyerek topluluğu bir araya getirdi. Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de bu etkinliğe katıldı.

BİR ARAYA GELEN FARKLI GÜÇLER

Etkinlik, farklı toplum kesimlerini bir araya getirerek kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı amaçladı. Çocuklar, birbirleriyle eğlencenin tadını çıkartarak renkli anlar yaşadı. Etkinliğin eğlenceli yanlarını artırmak amacıyla, kentte Çılgın Mısırcı olarak tanınan Yasin Yassıçayır ve ekibi de çocukların yanında yer aldı.

İKRAMLAR VE EĞLENCE DOLU ANLAR

Etkinlik esnasında çocuklara pamuk şeker ve mısır gibi ikramlar sunuldu. Bu tür aktiviteler, sosyal dayanışmayı pekiştirmek ve özel bireylerin topluma daha aktif katılımlarını teşvik etmek açısından önemli bir rol oynuyor.