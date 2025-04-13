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Özel Bireyler, Polis Haftası’nı Kutladı

ÖZEL BİREYLER POLİS HAFTASI’NDA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

Alaca ilçesinde, özel bireyler Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Polis Haftası’nı kutladı. Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü ve bu özel hafta dolayısıyla Alaca İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ile bölgede görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ZİYARET

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette öğrenciler, hazırladıkları çiçek ve hediyeleri emniyet mensuplarına takdim etti. Bu anlamlı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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