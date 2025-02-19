Özel: CHP’ye Darbe Mekaniği İşliyor

ÖZGÜR ÖZEL’DEN PARTİSEL VE SİYASİ DEĞERLENDİRMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Buluşması’nda gündemdeki siyasi gelişmelere, partisine yönelik başlatılan soruşturmalara ve yerel seçimlerdeki başarısına yönelik önemli açıklamalar yaptı. Özel, partisinin 31 Mart seçimlerinde kazandığı başarı sayesinde halkta güçlü bir umut duygusu oluşturduğunu ifade etti. Bu yükselişin iktidar kanadında ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu belirttikten sonra, “CHP, seçimlerden bu yana yapılan anketlerde ortalama 3,5 ila 4 puan farkla birinci parti olarak görülüyor. Bu tablo, Sayın Erdoğan’ın hazımsızlık duygusunu tetiklemiştir.” dedi.

YEREL YÖNETİMLERDE BAŞARI VE ARTAN BASKILAR

Özgür Özel, CHP’nin yerel yönetimlerde başarılı bir şekilde iş yaptığını ve halkın bu yönetimden memnun olduğunu vurgulayarak, “Yerel yönetimlerimizle ilgili yapılan memnuniyet anketlerinde yüzde 58’lik bir oran ortaya çıktı. Sayın Erdoğan’ın kendi anketlerinde bu oranın yüzde 61 olarak ölçüldüğünü biliyoruz. Ancak halkın CHP’li belediyelere yönelik desteği arttıkça, merkezi yönetimin baskıları da artıyor.” şeklinde konuştu. Özel ayrıca, CHP’li belediyelerin hizmet üretmesini zorlaştırmak için hükümetin çeşitli engeller çıkardığını iddia ederek, “‘Silkeleyin, paralarını kesin, hizmet edemesinler’ anlayışıyla hareket ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE DEMOKRATİK SÜREÇTE TEHDİT

CHP lideri, ülkede hukukun üstünlüğünün giderek zayıfladığını ve demokratik sürecin tehdit altında olduğunu belirterek, “Türkiye’de şu an bir sivil darbe sürecinin içindeyiz.” dedi. “Biz, geçmişte bütün askeri darbelere karşı çıktık, bugün de demokrasiyi savunuyoruz. Ancak bugün işleyen mekanizma, seçimle gelen yerel yönetimleri etkisiz hale getirmeye çalışan bir sivil darbe sürecidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bu sürece nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyorum.” sözlerini ekledi.

SİYASİ OPERASYON İDDİALARI VE CHP’NİN GÜÇLENMESİ

Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan dava ve yürütülen soruşturmaların siyasi bir operasyon olduğunu savunarak, “Bizi siyaset sahnesinde yenemeyenler, şimdi yargı eliyle partimize leke sürmeye çalışıyorlar.” dedi. “Karşımızda bir darbe ittifakı var. 31 Mart seçimlerinin kaybedenleri, CHP’nin yükselişini durdurmak için yeni bir süreç başlatmış durumda.” diye ekledi. Özel, muhalefetlerin tuzaklarına karşı duracaklarını ifade ederek, “CHP, bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız!” dedi.

ERDOĞAN’A YÖNELİK SORULAR

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da doğrudan seslenerek, “Sana darbe yapıldığında CHP demokrasinin yanında durdu. Şimdi CHP’ye yapılan bu darbe girişimi karşısında sen ne yapacaksın?” sorusunu yöneltti. CHP liderinin bu açıklamaları, siyasi gerilimin artacağına işaret ederken, partinin bu iddialara karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor.