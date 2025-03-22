Özel Çocuklar, Hemsball ile Eğlendi

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Denizli’de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocuklar, gönüllü gençlerden destek alarak yerli spor branşı Hemsball ile çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirdi. Bu organizasyon, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ‘Mutlu Çarşamba’ projesinin bir parçası olarak düzenlendi.

ÖZEL ÇOCUKLAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

Etkinliğe katılan özel çocuklar, ailelerinin de destekleriyle birlikte, Hemsball aktiviteleri sayesinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, ‘Kromozomları Değil Skorları Sayıyoruz’ sloganıyla gerçekleştirildi. Sonuç itibarıyla özel çocuklar, katılımları dolayısıyla madalya ile ödüllendirildi.