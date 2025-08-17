Özel Çocuklardan Oluşan Eğlence Etkinliği

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN UNUTULMAZ GÜN

Kocaeli’den yola çıkan özel gereksinimli çocuklar öğretmeni Zeynep Bulut, son zamanlarda Ankara’da bir oyun alanına alınmayan down sendromlu Mert Affan ile birlikte 100’e yakın özel bireyi lunaparkta bir araya getirerek, özel çocukların dışlanmasına karşı eğlence dolu bir yanıt verdi. Nisan ayında, Etimesgut’ta bir AVM’deki oyun alanına giremeyen Mert’in görüntüleri sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Olay sonrasında ruhsatsız olduğu ortaya çıkan işletme mühürlendi. Bu olayın ardından harekete geçen Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut, bu özel günün anlamını artırmak için bir etkinlik düzenledi.

EĞLENCELİ GÜN HERKESİ MUTLU ETTİ

Ankara’nın Çubuk ilçesindeki bir lunaparkta düzenlenen organizasyona Kocaeli ve Ankara’dan yaklaşık 100 özel birey ve aileleri katıldı. Sabah kahvaltısıyla başlayan etkinlikte, özel bireyler gün boyu lunaparktaki oyuncaklara binerek keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin ayrımcılığa karşı bir duruş sergilediğini belirten Zeynep Bulut, “Bundan birkaç ay önce Ankara’da bir oyun alanına alınmayan down sendromlu bir çocuğumuz vardı. Onun yaşadığı bu olumsuz durum bizi çok derinden etkiledi. Özel çocuklarımız hayatın her alanında yer almalılar. Her çocuk özeldir, her çocuk eşittir. Her çocuğun hayatta yer alma, mutlu olma ve eğlenme ihtiyacı vardır. Bizler onların yüzlerinde küçük bir tebessüm bırakabilmek için bu kadar mücadele veriyoruz. Kimsenin onların kalbini kırmasına izin vermeyeceğiz” sözlerini ifade etti.

LUNAPARK İŞLETMCİSİ HERKESİ AĞIRLAMAKTAN MUTLU

Özel çocukları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten lunapark işletmecisi Selahattin Akdoğan, “Onurlandık, gururlandık ve onlar kadar mutluyuz. Onları da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Sizlere bu imkânı sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bizim özellerimiz. Aileleri de takdir ediyorum. Bu çocuklara sahip çıkmalıyız. Bu bizim insanlığımızın görevi” dedi.

MERT AFFAN’IN ANNESİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Oyun alanına alınmayan Mert Affan’ın annesi Hatice Yücel, yaşanan durumu ilk duyduğunda hissettiklerini paylaştı. Yücel, “Çocuğum bu durumu yaşadığında yanında yoktum, öğretmenimiz yanındaydı. Her çocuk gibi üzgün oldu. Hocamız, olayı kameraya aldı. Görüntüleri medyaya yansıdı. İlk izlediğimde, bende ‘normal şeylerle karşılaşıyoruz’ hissi oluştu” dedi.

Benzer sıkıntılarla sürekli karşılaştıklarını ifade eden Yücel, “Verdiğim röportajlarda gelecek soru, ‘Bu duruma üzüldünüz mü?’ oluyor. Tabii ki üzüldüm ama bundan daha üzücü şeyler yaşıyoruz. Eğitimde ve sağlık kuruluşlarında ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu uygulamalar yükümüze yük katıyor. Yetkililerden bu konulara duyarlılık göstermelerini rica ediyorum” diyerek çağrıda bulundu.

HAYIRSEVER İNSANLAR TACİZİ KIRDI

Yücel, öğretmen Zeynep Bulut’un düzenlediği etkinliğin onu çok duygulandırdığını belirterek, “Zeynep Hocam benimle telefonla iletişim kurdu ve ‘Bu etkinliğin vesilesi sizlersiniz’ dedi. Onun yaşadığı sorundan ilham almış. Bu organizasyon çok güzel. Vicdan sahibi insanların farkındalık oluşturması çok değerli. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum, gurur duydum” ifadelerini kullandı.