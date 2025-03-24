Özel’den Boykot Çağrısı: Firma İsimleri Verildi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Özel, bu platformda çeşitli firmaların isimlerini vererek boykot çağrısında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARI

Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etme ile tehdit etmişti. Şimdi ise belirli firmalarla ilgili somut bir çağrı yaparak, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” dedi. Ayrıca “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var, biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” şeklinde de ifadelerde bulundu.

İLGİ ÇEKEN ŞİRKETLER

Özel, “Kilim Mobilya diye bir şey varmış, bu firma sizlerin cebinden para kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa, o kilime sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın!” diyerek belirtti. Gençlerin de “Ülker, Ülker, Ülker” diyerek talepte bulunduğunu ifade eden Özel, “Benzin alınacaksa birçok benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!” şeklinde ekledi.

MEDYA VE HİZMET SEKTÖRÜNE ELEŞTİRİLER

Özel, TRT ve TGRT gibi medya organlarına dikkat çekerek, “Üzerine gidip bakmayın” dedi. Ek olarak, turizm sektörüyle ilgili eleştirilerini de dile getirerek, “Milli Piyango’dan, Misli.com’dan, iddaa.com’dan sakın ha…” diyerek endişelerini ifade etti. Son olarak, “Kartalkaya’da otel yanarken denetlemeleri yapmayan, hala istifa etmeyen, Erdoğan’ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya… Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha! ETS’yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok!” diyerek konuyla ilgili duruşunu net bir dille ortaya koydu.