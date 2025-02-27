Özel’den Erdoğan’a Cevap Geldi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ayağını denk al, yoksa denk getirmesini biliriz.” ifadesine karşılık verdi. Tartışma, Özel’in teğmenlerin ihracına karşı çıkan bir komutana, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanları tarafından baskı yapıldığı yönündeki iddiası ile başlamıştı.

TANKLA MI TEHDİT EDİYORSUN?

Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren Özgür Özel, “Çıkmış bize diyor ki ‘Ayağını denk al, yoksa biz denk aldırmasını biliriz.’ Ne yapacaksın, partinin önüne tank mı yollayacaksın, bize topla tüfekle mi saldıracaksın?” dedi. Özel, Cumhurbaşkanlığı koltuğunun değerli olduğunu, ancak kendisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı olduğunu hatırlattı.

KORKUTAMAZSIN

Özel, “Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur, değerlidir ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur. Tanktan, toptan değil ilmekten, ölüm fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsınız, hodri meydan.” şeklinde konuştu.