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Özel’den Erken Seçim ve İmamoğlu Desteği

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CHP’İN BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

CHP, bu yıl siyasi partilerle bayramlaşmama kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki binasında partililerle bayramlaşarak, günün anlamı üzerine açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri’de tutmanın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız.” dedi.

POLİTİK YAKLAŞIM VE GELECEK HEDEFLER

Polisi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey yapmadıklarının altını çizen Özel, “Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır, milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlattıklarını belirtti. Özel, “‘Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum’ diyen ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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