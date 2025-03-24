Özel’den İmamoğlu Davası İçin Canlı Yayın Talebi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalar nedeniyle 19 Mart’ta gözaltına alınmasından sonra tutuklanmasıyla gelişen olaylar çerçevesinde, Saraçhane’deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

İMAMOĞLU’NA CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Özel, “Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz” dediği konuşmasında, İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın TRT 1’den canlı yayınlanması gerektiğini belirtti. Özel, “İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu’nun dosyasının TRT 1’den canlı yayınlanarak yargılamanın yayınlanmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan’ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın!” ifadelerini kullandı.