Özel’den Tüketim Boykotuna Katılım Çağrısı

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli markaları kapsayan bir boykot listesi duyurdu. Bu kez sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, vatandaşları yarın gerçekleştirilecek boykota katılmaya davet etti.

GENCİ KORUMA VE DAYANIŞMA VURGUSU

Özel, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gözaltına alınan öğrencilerden 301’inin “hukuksuzca tutuklandığını” belirterek, “bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar” dedi.

DİRENİŞ VE KAZANMA İFADELERİ

Özel, “Herkesi bu boykota davet ediyorum” mesajını vererek, “Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak” şeklinde ifadelere yer verdi. Bu açıklamalar, dayanışma ve adalet vurgusuyla dikkat çekiyor.