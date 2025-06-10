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Özel’den Zeyrek’e Taziye Mesajı Geldi

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FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bir süredir sürdürdüğü tedavi sürecinin ardından yaşamını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından CHP lideri Özel, taziye mesajı yayınladı.

CHP LİDERİ ÖZEL’DEN DUYGUSAL MESAJ

Özel, taziye mesajında şu sözlere yer verdi; “Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.”

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