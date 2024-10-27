Özel Duygu Hastanesi Hakkında Açıklama Yaptı

YENİDOĞAN ÇETESİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLADI

Yenidoğan çetesine dair iddianame kabul edildi ve yargı süreci başladı. Soruşturma kapsamında incelemeye alınan hastaneler arasında Özel Duygu Hastanesi de yer alıyor. Hastanenin ismi, CİMER’e yapılan ihbarda dikkat çekti. Soruşturmada elde edilen delillere göre bu hastane kapatılanlar listesine alınmadı ve faaliyetlerini sürdürüyor. Özel Duygu Hastanesi iddianameye, çetenin elemanlarının 112’ye bildirmeden çocuk kabulü konusunda yaptıkları girişimlerle dahil oldu.

HASTANE YÖNETİCİLERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Tutuklu sanık Giyasettin Mert Özdemir, hastane yöneticisi Mehmet Burak Sezer ve çalışanı Burcu Şahin Gül ile gerçekleştirdiği konuşmalarda, 112’ye bildirmeden bebek hasta kabul yöntemini anlatıyor. Sezer, “Kendi gelmiş hasta gibi gösteririm doğru mu?” diye soruyor. Özdemir de ona acilden giriş yaptırmasını söylüyor. Diğer bir görüşmede, Özdemir, Sezer’e “Senin yenidoğan uzmanın yok, dışardan hasta getiremezsin” diyor, Sezer’in yanıtı ise, “Poliklinik hastam mı diyeceğim?” şeklinde oluyor. Özdemir, Sezer’e, “Hayır aciline gelmiş gibi olacak” karşılığını veriyor. Daha sonra, Özdemir, hastanenin özel hemşirelik birimi yöneticisi Gül ile bir telefon görüşmesi yapıyor. Gül, “Ambulansım GPS ile takip edildiği için yakalanırsam, ambulansım bağlanır” diyor. Özdemir ise kendilerinin hiçbiryere bildirimde bulunmadığını ifade ediyor. Gül, bu görüşmenin ardından yöneticisi ile konuştuktan sonra sorunu çözdüğünü belirtiyor.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Soruşturma sürecinde yer alan Özel Duygu Hastanesi, kapatılmadığını ve faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Hastane avukatı İlknur Çavdar Kısacık, tutuklu sanık Özdemir’in hastanelere sevk yöntemleri ile ilgili açıklamalarına rağmen, hastanenin tüm protokollere uygun davrandığını öne sürdü. Kısacık, hastanenin tanık olarak bilgi vererek olayın çözümüne katkıda bulunduğunu ifade etti. “Konuşmaların akışı farklı olup hastanemizin tüm protokollere uygun olarak hasta kabulünü yaptığı anlaşılacak durumdadır” diyen Kısacık, soruşturma dosyasında hastaneye ait yalnızca bir kayıt bulunduğunu ve yapılan araştırmada hastanenin bu şekilde hasta almadığı sonucuna varıldığını belirtti.

MÜDÜRLERİN ŞÜPHELİ OLMADIĞI İDDİASI

Kısacık; yönetici Mehmet Burak Sezer’in tanık olarak dinlendiğini, hastane yöneticilerinin iddianamede şüpheli olmadığını ve hastanenin kapatılmasını gerektiren bir durumu olmadığını dile getirdi. Hastane üzerinden yapılan bebek sevki ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “Özel Duygu Hastanesi, devletten hiç bebek sevki almamıştır; teknik olarak da alamaz çünkü neonatolog kadrosu yoktur. Özetle, Özel Duygu Hastanesi, çetenin devletten aldığı bebekleri sevk ettiği hastaneler arasında değildir.”

İDDİANAMEDE YER ALAN GÖRÜŞME

İddianamedeki görüşmelerin tam metni aşağıda yer alıyor: