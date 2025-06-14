Özel Ege Lisesi 3 Türkiye Derecesi Aldı

ÖZEL EGE LİSESİ’NDEN BAŞARI

Özel Ege Lisesi, TÜBİTAK 19’uncu Ortaokul ve 56’ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları’nda 3 Türkiye derecesi elde ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, matematik ve spor gibi pek çok alanda başarılar gösteren öğrenciler, bu yarışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Başarı gösteren öğrenciler; Hüseyin Yiğit Emekçi (Matematik), Ozan Akyıldız ve Arda Gümüş (Fizik), Alya Çavuşoğlu ve Zeren Antep (Kimya) oldu.

MATEMATİK VE FİZİK’TE DERECE

TÜBİTAK 56’ncı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Hüseyin Yiğit Emekçi’nin hazırladığı ve danışmanlığını Bilim Kurulu Eş Başkanı Dr. Okan Açıksöz’ün yaptığı Matematik projesi Türkiye 2’ncisi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Ozan Akyıldız ve Arda Gümüş’ün ortaklaşa geliştirdikleri Fizik projesi de, danışmanları Fizik öğretmeni Ulaş Gürel’in rehberliğinde Türkiye 2’nciliğini kazanıyor.

KİMYA PROJESİNE TEŞVİK ÖDÜLÜ

Özel Ege Lisesi’nin bir diğer başarısı ise TÜBİTAK 19’uncu Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’ndaki Kimya projesi ile geliyor. Alya Çavuşoğlu ve Zeren Antep’in danışmanlığını Fen Bilimleri öğretmeni Gizem Yenisolak’ın üstlendiği proje, teşvik ödülü ile ödüllendiriliyor. Bu başarılar, Özel Ege Lisesi’nin akademik alanlardaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.