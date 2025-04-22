Özel Eğitim İçin 23 Nisan Sürprizi

23 NİSAN COŞKUSU ÖZEL ÇOCUKLARLA PAYLAŞILDI

Karabük’te “Çılgın Mısırcı” olarak bilinen Yasin Yassıçayır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği etkinlik ile özel eğitimli bireylere mutluluk dolu anlar yaşattı. Yassıçayır ve ekibi, bu özel gün için eğlenceli bir organizasyon hazırlayarak, özel bireylerin bayram coşkusunu paylaşmalarını sağladı.

ETKİNLİKTE NEŞELİ ANLAR YAŞANDI

Yasin Yassıçayır, etkinlikte canlı müzik, dans gösterileri ve çeşitli oyunlarla katılımcılara keyifli anlar sundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda mısır dağıtan Yassıçayır, özel çocukların ailelerinin de takdirini kazanarak, düşünceli davranışlarından dolayı teşekkürlerini aldı.

ÖZEL EĞİTİM VURGUSU

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalar yapan Yasin Yassıçayır, özel eğitimli çocuklara verdikleri önemi vurguladı ve “Yarın 23 Nisan olması sebebiyle Kurtuluş Mahallemizdeki Vefa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile iletişime geçip böyle bir program yapmaya karar verdik. Palyaço ve mısır kıyafeti giyen arkadaşlarımızla birlikte çocuklara eğlence sunup, mısır ikramında bulunduk” şeklinde konuştu. Yassıçayır, bu tarz etkinliklerde kendisine destek veren arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.