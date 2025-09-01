Özel, Füze Testlerinin Turizme Zarar Verdiğini Açıkladı

SAVUNMA SANAYİ TESTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop’ta gerçekleştirilen 2025-2026 balık avı sezonu açılışında, kentte uygulanan füze test atışlarının hem turizme hem de balıkçılığa olumsuz yansıdığını vurguladı. Özel, testlerin yerleşim alanlarından uzakta yapılması gerektiğini ifade etti. “Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın yerli ve milli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri olacak ama bula bula Sinop gibi turizme ve balıkçılığa ihtiyaç duyan bir kentte yapılmaz” dedi.

BALIKÇILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Açıklamalarına devam eden Özel, “Balıkçılık dışında yapabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani 2 günden 1’inde ‘balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar, ayrıca da o seslerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, o bölgeye yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor” şeklinde konuştu.

FARKLI LOKASYONLARDA TEST İHTİYACI

ROKETSAN ve ASELSAN’ın bu testleri farklı lokasyonlarda gerçekleştirebileceğini dile getiren Özel, “Mutlaka yerleşim birimlerinden uzak, kimseye zarar vermeyecek doğru alanlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız dile getirdi. Bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz” diyerek konunun önemine dikkat çekti.