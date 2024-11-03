“Özel Geceye Teşekkür Mesajı”

EĞLENCELİ PARTİ ANILARI

Arkadaşlarının da katılımıyla gerçekleştirilen partide keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncu, gecenin anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, aynı zamanda sevgilisine minnettarlığını da dile getirdi.

SEVGİLİSİNE TEŞEKKÜR EDİYOR

Ünlü oyuncu, sevgilisine hitaben şöyle konuştu: “30 yaşımın en güzel hediyesi olduğun için, benim her zaman yanımda olup sevgini en derinden hissettirdiğin için, gülen yüzünle, kalbinle, karakterinle benim her şeyim olduğun için ve tabii ki bu özel gece için sana çok çok çook teşekkür ederim sevgilim. İyi ki geldin hayatıma.”