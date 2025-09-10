Özel Gereksinimli Öğretmen, Umut Aşıladı

Kocaeli’nde yaşayan özel gereksinimli öğretmen, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yangında yaralanan bir çocuğu ziyaret ederek ona umut verdi. Henüz 9 aylıkken evlerinde çıkan bir yangında ellerini ve yüzünü kaybeden 14 yaşındaki Serkan Akbaş, yıllardır hem fiziksel hem de duygusal zorluklarla mücadele ediyor. Sayısız ameliyat geçirmesine rağmen, yaşadığı travma onu toplumdan izolasyona itmişti. Ancak özel gereksinimli öğretmen Zeynep Bulut, bu acıya ortak olmak ve Serkan’ın yalnız olmadığını göstermek amacıyla binlerce kilometre yol kat etti.

ÖĞRETMENİN SÜRPRİZİ

Zeynep Öğretmen, Serkan’ın hikayesini sosyal medyada gördükten sonra hemen harekete geçti. Yüksekova’ya gelerek, elinde doğum günü pastasıyla Serkan’a sürpriz yaptı. “İyi ki varsın” diyerek ona moral veren öğretmen, Kur’an dinleyebilmesi için bir tablet de hediye etti. Ziyaret sırasında yazar Kahraman Tazeoğlu da yer aldı. Açıklamalarda bulunan Zeynep Bulut, “Benim misyonum özel çocukların yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Şehir fark etmeksizin, nerede olursa olsun, onlara iyi ki var olduklarını söylemeye gidiyorum” dedi.

MİSAFİRPERVERLİK VE ETKİLERİ

Zeynep Öğretmen, Yüksekova’da gördüğü misafirperverlikten çok etkilendi. “Gerçekten çok uzak bir yere geldim ama Yüksekova insanı çok kıymetli. Bizi kendi evimizde gibi hissettirdiler” ifadelerini kullandı. Herkesin bu özel çocuklara daha fazla değer vermesi gerektiğini vurgulayan Zeynep Bulut, Serkan’ı görünce tüm yol yorgunluğunun geçtiğini belirtti.