Özel Güvenlik Eğitim İzleme Toplantısı düzenlendi

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMCİLERİ ÇALIŞTAYI’NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Özel Güvenlik Eğitimcileri Dernekler Platformu, 1-3 Ağustos tarihleri arasında Ankara Çukurambar’da 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Çalıştayda, sektördeki mevcut sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Platformun beklentileri arasında, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulması yer aldı.

ÇALIŞTAYIN SONUCU VE ÖNEMİ

Ankara’da düzenlenen 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı’nın ardından yayımlanan bildirgede, özel güvenlik eğitimcileri derneklerinin tek çatı altında birleşmesinin sektöre katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra, TOBB Özel Güvenlik Sektör Meclisi’nde özel güvenlik eğitimcileri dernek temsilcilerine yer verilmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

Çalıştay hakkında açıklama yapan Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği (Ö-DER) Başkanı Hace Muhammed Tırımoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz çalıştayda özel güvenlik eğitimleriyle ilgili önemli konuları ele aldık. Öncelikli hedeflerimiz arasında İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Güvenlik Genel Müdürlüğü kurulmasıdır. Bu konuda resmi girişimlerimizi yapacağız.” Ayrıca, eğitim hizmetlerindeki yüzde 20 KDV oranının yüzde 10’a düşürülmesi ve sağlık şartları yönetmeliğinde iyileştirmeler yapılması gibi hedefler de yer aldı.

ETKİN YÖNETİM İÇİN YENİ MODEL

Tırımoğlu, özel güvenlik eğitim sektörünün güçlenmesi için çalıştıklarını belirtti ve “Çalıştayda öncelikli gündemimiz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ kurulmasına yönelik talebimizdi. Böyle bir yapı, iş süreçlerinin daha şeffaf, hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlayacaktır.” dedi. Dünyada artan güvenlik tehditlerinin özel güvenliğin stratejik bir sektör haline gelmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Tırımoğlu, Türkiye’nin özel güvenlik alanında güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

SAĞLIK RAPORU SÜREÇLERİNE DİKKAT

Tırımoğlu, özel güvenlik adaylarının, temel eğitime başlamadan önce ‘özel güvenlik görevlisi olur’ ibareli sağlık raporunu almak zorunda olduğunu belirtti. Bu durumun, kamu sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk nedeniyle zaman kaybına yol açtığını ifade eden Tırımoğlu, şu önerilerde bulundu: “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelik’te sağlık raporlarının temel eğitim öncesi değil, kimlik başvurusu aşamasında ibraz edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Bu sayede kursiyerler zaman kaybetmeyecek ve kamu sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk da azalacaktır.”

Tırımoğlu, özel güvenlik eğitim sektöründeki mali yükümlülüklerin sürdürülebilirlik ve kaliteyi doğrudan etkilediğini söyleyerek, Türkiye’de özel güvenlik eğitim hizmetlerinde KDV oranının yüzde 20 olmasının haksızlık yarattığını vurguladı. “Özel güvenlik eğitimi, MEB onaylı müfredat ve sertifikaya sahip olup kamu hizmeti niteliği taşıyor, %10 KDV’ye tabi tutulması adil olacaktır.” diyerek ekledi. Yeni eğitim kurumlarının açılışında kriterlerin uygulanmasının önemine dikkat çekerek, sektörün sürdürülebilirliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.