Özel Güvenlik Görevlileri Maaş Alamıyor

MAAŞSIZ KALAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Samsun’da inşaatı süren şehir hastanesinde taşeron firmaya bağlı olarak görev yapan özel güvenlik görevlileri, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması düzenledi. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Samsun Şehir Hastanesi’nin şantiyesinde çalışan 45 güvenlik personeli, maaş eksikliği nedeniyle hastane önünde toplandı.

ÇOCUKLARINA TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

İşçiler adına basın toplantısında konuşan Sabri Çetin, “Bizler, Samsun Şehir Hastanesi şantiyesinde uzun süredir görev yapan güvenlik personelleriyiz. Gürbağ Taşeronu firması bünyesinde çalışan Harun Özel Güvenlik Şirketi personeliyiz. Bu süreçte görevimizi özveriyle yerine getirmiş olmamıza rağmen, yaşadığımız mağduriyetler karşısında suskun kalmamız mümkün değildir. Yaklaşık 9 aydır maaşlarımızı düzensiz bir şekilde alıyor, son 3 aydır ise hiçbir ödeme almıyoruz. Çoğumuz bankalarla icralık hale gelmiş durumdayız, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldik. Bayram yaklaşırken bir çift ayakkabı alamayacak duruma düştük. Bu durum maddi ve manevi olarak bizi derin bir çıkmaza sürüklüyor” dedi.

HİÇBİR BİLGİLENDİRME YAPILMADAN SÖZLEŞME SONLANDI

Çetin, sözleşmelerinin sona erdiğini resmi bir şekilde bildirilmeden öğrendiklerini, proje müdürü ve şantiye şefi tarafından yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, “Kendilerinin ifadelerine göre maaşlarımızı ve tazminatlarımızı yalnızca arabuluculuk veya mahkeme yoluyla alabileceğimiz belirtildi. Bu yaklaşım hem iş etiğine hem de insan onuruna aykırıdır. Kış, yaz, gece, gündüz demeden görevimizi yerine getirip, bazen fiziksel saldırılara maruz kaldık. Hastane güvenliğini sağlamak için tüm zorluklara rağmen çalıştık ve görevimizi aksatmadık. Yıllarca emek verdiğimiz bu görev sonrasında emeğimizin karşılıksız kalmaması gerekiyor.” diyerek devlet yetkililerine seslendi.

İLGİLİ KURUMLARDAN DESTEK BEKLENTİSİ

Emeklerinin karşılığını görmek, huzur içinde yaşamak ve ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için adil bir çözüm talep ettiklerini vurgulayan Çetin, “Yaşadığımız haksızlığa ortak olun, sesimize ses verin. Yetkilileri, kurumları çözüm üretmeye davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

ALT TAŞERON FİRMASINDAN MAAŞ GECİKMESİ

Şehir hastanesi yüklenici firma yetkilileri ise, paranın kendileri tarafından yatırıldığını, ancak alt taşeron şirketinin gerekli ödemeleri yapmadığı için işçilerin mağduriyet yaşadığını ve bu konuyla ilgili bir çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.