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Özel Halk Otobüsü Şoförü Vuruldu

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Gaziantep’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Osman Keyf (65), yol verme meselesi yüzünden tartıştığı bir otomobil sürücüsünün tabancalı saldırısına uğradı. Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi’nde gerçekleşti ve Keyf, bu saldırıda ayağından yaralandı. Olay anı ise otobüsün kameralarına kaydedildi.

SALDIRI ANININ DETAYLARI

İddiaya göre, Osman Keyf ile tanımadığı bir otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışma esnasında sürücü, tabancasını çekerek Osman Keyf’e 5 el ateş etti. Yaralanan otobüs şoförü derhal tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa bir süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAMERADA YER ALAN GÖRÜNTÜLER

Olay anı, otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Keyf’in otomobil sürücüsüyle tartışırken görülmesi, ardından sürücünün aracından inmeden tabanca ile Keyf’e defalarca ateş etmesi açıkça yer aldı. Saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor.

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