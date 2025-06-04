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Özel Halk Otobüsünün Motorunda Yangın

ÖZEL HALK OTOBÜSÜNDE YANGIN

Eyüpsultan’da seyir eden bir özel halk otobüsünün motor kısmında aniden yangın çıktı. Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi’nde gerçekleşti. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören otobüs şoförü, aracı hemen emniyet şeridinde durdurdu.

ŞOFÖR YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangın söndürme tüpü ile motora müdahale eden şoför, alevleri büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangın anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Şoförün hızlı ve etkili müdahalesi, olası daha büyük bir felaketin önüne geçti.

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