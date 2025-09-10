Özel, Hapis De Yatsak, Çelik’le Yatarız

İBB’DE YENİ KREŞLER AÇILDI

Özgür Özel, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’ndeki toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, 16 yeni kreşin hizmete alınmasıyla birlikte İBB bünyesindeki kreş sayısının 127’ye çıktığını belirtti. Özel, kadınları sosyal hayat ve istihdama katmak için çaba gösterdiklerini vurguladı ve bu çerçevede kreş açmanın önemini dile getirdi. Özel, CHP’li belediyelerin bugüne kadar 762 kreş açtığını hatırlattı ve 1000 kreş hedefine doğru ilerlediklerini aktardı.

İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI

Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte Cumhurbaşkanı olacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, yakın zamanda İBB’nin 16’ncı öğrenci yurdunu Şişli’de açacaklarından bahsetti. Bu açılışla birlikte, Türkiye genelinde CHP’li belediyeler tarafından hizmete sunulan yurt sayısının 77 olacağı bilgisini paylaştı.

ÇEVRE DOSTU HİZMETLER

Tuzla’daki tüm okullara arıtmalı sebillerin yerleştirildiğini belirten Özel, CHP’li yerel yönetimlerin taahhütlerini tek tek yerine getirdiğini savundu. Özgür Özel, partililerin darbe dönemlerinde dahi böyle bir saldırıya karşı CHP’yi savunduğunu öne sürerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıktığını vurguladı.

CUMHURİYET REJİMİ VURGUSU

Atatürk’ün Cumhuriyet rejimini Türkiye’ye getirdiğini dile getiren Özel, rejim değişikliğinin önemine değindi. “Tek adam rejiminden Cumhuriyet rejimine geçiş, sandık gibi önemli bir kavramı beraberinde getirdi” diyerek durumu açıkladı. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Atatürk’ün mirası olan bu rejimde oturduğunu ve İstanbul’un seçilmiş il başkanı Özgür Çelik’e saygı duyduğunu belirtti. Özel, “Sandık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten emanettir. Sandığı kaptırırsan, birçok alanda kaybetme riskiyle karşılaşırsın. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık, bir daha asla vermeyeceğiz. Bunun için direniyoruz” ifadelerini kullandı.