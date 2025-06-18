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Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri Hayatını Kaybetti

ADNAN TANYERİ’Yİ KAYBETTİMİZ

1996 yılında Siirt’te mayına basarak gazi olan Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri, hayatını kaybetti. 1999 yılında emekli olan Tanyeri, uzun yıllar görev yaptıktan sonra hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tanyeri’nin cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı, Mimarsinan Merkezi Camii’nde gerçekleştirildi. Namazın ardından Tanyeri’nin naaşı, Aşağı Kayapul Mezarlığı’na defnedildi. Vali Çiçek, kılınan cenaze namazının ardından ailesine taziye dileklerini iletti.

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