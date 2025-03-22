Özel Harekatın 42. Yıl Dönümü Kutlandı

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ 42. YILINI KUTLADI

Özel Harekat Başkanlığı, 42. yılını kutlayan özel harekat polisleri, gerçekleştirdikleri zorlu eğitimler ve operasyonel manevralarla dikkat çekti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekat polislerinin hem eğitim alanlarında hem de toplumsal olaylara müdahale sırasında sergiledikleri üstün performansı gösteren görüntüler yayınladı. Bu görüntüler, polislerin yüksek tempolu taktik eğitimlerinden bina baskınlarına, hedef atışlarından fiziksel dayanıklılık testlerine kadar birçok aşamayı kapsıyor ve onların olağanüstü hazırlık süreçlerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

AKSİYON DOLU TATBİKATLAR

Tam teçhizatlı özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatlar, izleyicilere adeta bir aksiyon filmi izliyormuş hissi uyandırdı. Görüntülerde, senaryo gereği rehinelerin kurtarılması, hızlı müdahale timlerinin hareket kabiliyeti ve toplumsal olaylara yönelik stratejik manevralar dikkat çekti. Paylaşılan bu görüntüler, kamuoyunda büyük ilgi gördü ve özel harekat biriminin her türlü zorluğa karşı ne denli hazır olduğu konusunda önemli bir vurguladı.