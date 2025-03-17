Özel Hastane Hekimlerine Unutulmaz Gece Düzenledi

ÖZEL LOKMAN HEKİM ESNAF HASTANESİ’NDEN UNUTULMAZ GECELER

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, hekimlerine yönelik olarak kendi kuruluşları olan S.A.F’da özel bir gece organize etti. Etkinlik, sağlık çalışanlarının fedakâr çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildi. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede, hekimler yıl boyunca biriken yorgunluklarını canlı müzik eşliğinde keyifli anlarla attı. Katılımcılar, hem meslektaşları ile güzel vakit geçirme fırsatı buldu hem de coşkulu kutlamalarla Tıp Bayramı’nın ruhunu doyasıya yaşadı.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR VURGUSU

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının önemine dikkat çekti. Gürcü, “Sağlık, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek. Hekimlerimiz, gece gündüz demeden insanlığa hizmet ediyor. Onların bu büyük emeklerine bir nebze de olsa teşekkür etmek için bu özel geceyi düzenledik. Sizlerin varlığı bizler için çok kıymetli” sözlerini dile getirdi.

BİR ARADA OLMANIN GÜCÜ

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Tanzer Gürcü de konuşmasında, “Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, hayat kurtarmak için var gücüyle çalışan kahramanlardır. Tıp Bayramı, bu özverili emeği taçlandırmak ve birlikteliğimizi güçlendirmek için önemli bir gün. Bugün burada sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hepinize sonsuz teşekkürler. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi olarak, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, şifa veren ellere minnetimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MUĞLA’DA BİRLEŞEN GÜÇLER

Bu etkinlik, sağlık çalışanlarının birlik ve beraberliğini pekiştirirken; aynı zamanda hekimlerin özverili çalışmalarının önemini vurguladı. Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının takdir edilmesi ve motivasyonlarının arttırılması açısından büyük bir anlam taşıyor. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, gelecekte de benzer etkinliklerle sağlık çalışanlarına destek olmayı sürdürecek.