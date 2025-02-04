Özel Hastanelerde Yeni Düzenlemeler Başlıyor

YENİ YÖNETMELİKLE ÖZEL HASTANELERDE DÖNEM BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı önemli değişikliklerle özel hastanelerde yeni bir dönem başlatıyor. Bu değişikliklerle birlikte, özel hastanelerden alınan tüm tıbbi hizmetlerin uzman ve akademisyenlerin yer aldığı komisyonlarda değerlendirileceği duyuruldu. SGK ile anlaşmalı hastanelerin ücret sınırlamaları artırılacak ve fahiş fiyat uygulayan hastanelere cezalar uygulanacak.

TIBBİ ENDİKASYON TEMELLİ DENETİMLER UYGULAMAYA GİRİYOR

Yeni yönetmelikle birlikte özel hastanelerde “tıbbi endikasyon” temelli denetimlerin hayata geçirileceği bildiriliyor. Bu duruma göre, hastaların hastaneden aldığı tüm sağlık hizmetlerinin tıbbi gereklilikler ve uygunluklar açısından değerlendirileceği ifade ediliyor. Bu amaçla uzman ve akademisyenlerden oluşturulan 20 komisyon kurulmuş durumda. Yoğun bakım, acil birim, tıbbi laboratuvar ve kadın doğum gibi kritik branşlarda görev yapacak komisyonların, hastaların aldığı tüm tıbbi hizmetleri inceleyeceği açıklanıyor.

Yönetmelikle birlikte, özel hastanelerin açılması için gereken kriterlerin de yeniden düzenlendiği bilgisi veriliyor. Yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin özel hastane açmasının ve sahibi olmasının engellendiği belirtiliyor. Hastaların sağlığı ve güvenliği açısından alınan önlemler doğrultusunda, hastanelerin belirli izin verilmiş hizmetler dışında tıbbi hizmet birimlerini başka kişilere devretmesi veya yürütmesi yasak hale getiriliyor. Bu uygulamaların tespit edilmesi durumunda hastanelerin ruhsatlarının iptal edileceği vurgulanıyor. Ayrıca, hastanelerin kendi bünyelerinde mevcut merkez, ünite ve kadroların birbirleri arasındaki devri de yasaklandı.

SGK ANLAŞMALI HASTANELER İÇİN ÜCRET SINIRLAMALARI GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan hastaneler için alabilecekleri ücretlerle ilgili sınırlamalar getirilmiş durumda. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, bu ücret sınırlamalarının belirlenmesi halinde sınırın aşılması durumunda cezai müeyyidelerin artırılacağını ve fahiş fiyat uygulaması yapan hastanelere ağır cezalar verileceğini belirtiyor. Böylece hastaların sağlık hizmetlerine daha uygun fiyatlarla erişimi sağlanıyor. Diğer düzenlemeler de aynı çerçevede ilerliyor.