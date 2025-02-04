Özel Hastanelerde Yeni Standartlar Dönemi Başlıyor

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ’NİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eray Yaz, Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği hakkında önemli bilgiler verdi. Yaz, yeni yönetmelikle özel hastanelerde “tıbbi endikasyon” temelli denetimlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Tıbbi endikasyon temelli denetimlerin, hastaların hastaneden aldığı tüm sağlık hizmetinin tıbbi gereklilikler ve uygunluklar açısından değerlendirileceğini aktaran Yaz, “Bu değerlendirme, ölçütlerini belirlerken uzman ve akademisyenlerden oluşan 20 komisyon kurduk. Yoğun bakım, acil birim, tıbbi laboratuvar, kadın doğum branşlarının yer aldığı bu komisyonlar, hastaların aldığı tüm tıbbi hizmetleri değerlendirecek.” şeklinde konuştu.

AKREDİTASYON BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Yaz, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde oluşturulan Türkiye Sağlık Hizmetleri Akreditasyon Enstitüsünden (TÜSKA) akreditasyon standartlarını sağlayan sağlık kuruluşlarına verilen akreditasyon belgesinin özel hastaneler için zorunlu hale geldiğini ifade etti. Bu standartların, hastanenin idari ve tıbbi işlemlerinin etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan uluslararası kabul görmüş standartlar olduğunu vurgulayan Yaz, “Buradaki amacımız, hastalarımızın aldığı sağlık hizmeti ve çalışan güvenliğinin en üst seviyedeki standartlarda devam etmesidir.” dedi.

YÜZ KIZARTICI SUÇ İŞLEYENLER ENGELLENDİ

Yaz, yeni yönetmelik ile özel hastane açma kriterlerinin yeniden düzenlendiğini belirterek, “Yüz kızartıcı suç işleyenlerin özel hastane açması ve sahibi olması engellendi.” bilgisini verdi. Bunun yanı sıra hastaların sağlığı ve güvenliği için ek önlemler alındığını dile getiren Yaz, “Hastanenin belli başlı izin verilen hizmetler dışında hastanedeki bulunan tıbbi hizmet birimlerinin başka kişilere devredilmesi, başka kişilerin eliyle yürütülmesi engellendi. Bunları yapanların ruhsatları iptal edilecek.” şeklinde konuştu. Hastanelerin kendi bünyelerinde bulundukları merkez, ünite ve kadroların birbirleri ile devrinin de yasaklandığını ifade etti.

SGK İLE ANLAŞMALI HASTANELERİN ÜCRETLERİNE SINIRLAMA GİRDİ

Eray Yaz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan hastanelerin alabileceği ücretlerle ilgili sınırlamalar getirildiğini belirtti. Belirlenen sınırın aşılması durumunda cezai müeyyidelerin artırılacağını ve fahiş fiyat uygulamasının yapılamayacağını vurguladı. Ayrıca özel hastanelerin 24 saat hizmet vermek şartıyla nakil ambulans bulundurma zorunluluğu getirildiğini söyleyen Yaz, “Özel hastanelerde, deprem gibi zaruret hallerinde hastalarımızın güvenliğini sağlamak adına daha kaliteli binalarda hizmet vermek için hastaların daha güvenli binalara taşınması kolaylaştırılacak.” dedi.

HASTALARIN SAĞLIK HİZMETİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞINIYOR

Yaz, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan başka bir düzenlemenin muayenehanesi bulunan hekimlerle ilgili olduğunu dikkat çekerek, “Yönetmelikte, muayene hekimlerine bir hak daha verildi. Mevcut muayenehanesini kapatması kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecekler.” ifadesini kullandı. Yönetmelikle hastaların aldığı sağlık hizmetinin en üst seviyeye taşındığını kaydeden Yaz, “Kayıt dışı yapılan işlemlerin önüne geçilmeye çalışıldı. Hedefimiz hastalarımızın aldığı sağlık hizmetini en üst seviyeye taşımak. Bunu denetlenebilir hale getirmek.” şeklinde sözlerini sürdürdü.