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Özel Hayat’a Yeni Nilüfer Şubesi Açılıyor

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Özel Hayat Hastanesi, Tıp Bayramı dolayısıyla bir iftar yemeği düzenledi. İftar organizasyonuna katılan sağlık çalışanları, bu özel günde bir araya gelerek birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.

YENİ HASTANE MÜJDESİ

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Nilüfer’de İzmir Yolu üzerinde açılacak olan yeni hastaneyle birlikte, artık Nilüfer’de de Hayat olacak” dedi. Bursa’nın gelişimini göz önünde bulundurduklarını belirten Uzm. Dr. Özkul, “İzmir Yolu üzerinde 6 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak hastanemizin temelini önümüzdeki dönemde atacağız. Artık Bursa’nın batısında da ‘Hayat’ olacak. Hep birlikte büyüyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ ARTIYOR

İftar organizasyonunda konuşan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fatih Özkul, “2024 yılını aylık 200 bin, yıllık ise yaklaşık 2,5 milyon liralık bir sosyal yardım bütçesiyle tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bütçeyi giderek artırarak daha fazla insana dokunabilme fırsatı bulacağız. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

SAGLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Özel Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Kabalar da organizasyona katılan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek Tıp Bayramlarını kutladı.

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