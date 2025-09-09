Özel, Hükümetin Hamlelerini Hukuki Darbe Olarak Nitelendirdi

HUKUKİ DARBE TANIMLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli bir gazete ile gerçekleştirdiği röportajda, hükümetin partisine yönelik uygulamalarını “hukuki darbe” olarak tanımladı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya benzeri bir tek parti sistemi oluşturma amacı güttüğünü öne sürdü. İstanbul il başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi üzerine “Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı” ifadelerini kullanan Özel, CHP’nin her seçimde önde olduğunu ifade etti. “Kurucu partiye el koymaya çalışıyorlar. Karşımızda otoriter bir yönetim var ve tek seçenek direnmek. Eğer CHP giderse Türkiye de gider” şeklinde konuştu.

SİVİL İTAATSİZLİK VE DİRENMEK

Barışçıl, fakat etkili sivil itaatsizlik eylemleri için hazırlık yaptıklarını aktaran Özel, “Son seçimleri kazanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan ve tüm anketlerde önde giden partiyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Otoriter bir hükümetle karşı karşıyayız ve tek seçenek direnmek. CHP giderse, Türkiye de gider” şeklinde belirtti.

BÜYÜK PROTESTOLAR HAZIRLIĞI

Özel, milyonların değil, on milyonların katılabileceği büyük protesto eylemlerine hazır olduklarını ifade etti. “Hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız” diyerek baskılara boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Erdoğan’ın seçim kazanamayacağını bildiğini ve bu nedenle Rusya’daki gibi zayıf bir muhalefet istediğini kaydetti.