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Özel’in Konak’a Veda Konuşması

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ÖZEL’DEN VOLKAN KONAK ANISINA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Törende konuşan Özel, “Hepimizin başı sağ olsun. ‘Yeri dolmaz’ denir ya, işte bu söz Volkan Konak için tam yerine oturuyor. Onurlu yaşamı, hatıraları, şarkıları hepimize emanet. Ne sanatta, ne cesarette, ne de aydınlık yarınları savunmada yeri dolar” dedi. Konak’la son görüşmelerinden birini hatırlatan Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ödül töreninde geçen diyaloğu paylaştı: “Bana, ‘Günde altı-yedi yerde konuşuyorsun, bu enerji nereden?’ diye sordu. ‘Asıl senin yüreğin, sesin, inancın inanılmaz’ dedim. Çocukluk anımı anlattım: Altı yaşında mikrofonu atıp kaçmıştım, öğretmenim ‘Bir daha bırakma’ dedi. O günden beri bırakmadım.”

İMAMOĞLU İÇİN GÖSTERDİĞİ YÜREKLİ DESTEK

Özel, Konak’ın Ekrem İmamoğlu’na olan desteğini de hatırlattı: “İmamoğlu için ilk tepkiyi o verdi. 45-50 sanatçı İBB’de toplanmıştı, imza topluyorlardı. Volkan’ı aramışlar, yurt dışındaymış, uyuyormuş. ‘İmza koyar mısın?’ dediler. ‘Oraya imzamı, mürekkebimi koymam; kanımı koyarım, kalbimi koyarım’ dedi. İşte o kadar yürekliydi.”

KONAK’IN ADINI YAŞATMA SÖZÜ

Konak’ı anma sözü veren Özel, “Ailesine söyledim, Ahmet Başkan Trabzon’da en güzel yere adını verecek. 413 belediyemize yazı gidiyor; kayyumla alınanlar hariç, elimizden gelen her yerde Volkan Konak’ı caddelerde, meydanlarda, eserlerle yaşatacağız. Kültür ve sanat mekânlarına onun adı verilecek” ifadelerini kullandı. “Allah bize onun kadar cesaret, onun kadar güçlü bir yürek versin. O yürek bu kadar dayanabildi” diyerek duygularını ifade etti.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Konuşmasını, “Volkan Konak’ın ailesini, hemşerilerini, sevenlerini onun büyük sevgisiyle selamlıyorum. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Unutmayacağız, unutturmayacağız” sözleriyle tamamlayan Özel, törene katılanları selamladı.

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