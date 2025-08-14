Özel’in Mitingi Büyük Yankı Uyandırdı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı rozetle AK Parti’ye geçmesi bekleniyor. Ancak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün akşam İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirdiği miting sırasında yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı. Özel, “Adalet bakanı, ilan ediyorum, yarın 12’yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Yarın 12’yi bekle. Tayyip bey, hani ‘Turbun büyüğü heybede’ diyorsun ya, heybede tutmayacağım. Yarın 12’yi bekle. Yarın 12’de CHP genel merkezinde bütün basın mensuplarını çağırıyorum, imzalı, yazılı, açık açık isim yazıyor, ak toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor” açıklamalarında bulundu.

AÇIKLAMALAR DAHA DA YAYGINLAŞTI

Özel, sözlerine devam ederek, “Siz hani bizden yarın belediye başkanı çalacaksınız ya, yarın öğlen 12’de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak, göreceğiz” dedi. Bu sırada, “En çok Aziz İhsan Aktaş’tan dosyası olan, en çok ona ihale veren bir belediye vardı. O belediye CHP’liydi. Tir tir titriyordu. Diyorduk ki ‘Yolsuzluk yapmadıysan korkma.’ Ama bir korkuyor, bir korkuyor, bir korkuyor…” ifadelerini de kullandı. Özel, “Topuklu efe bugün topukları yağlamış. Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor, arkadaşlarımız alnım açık başım dik diyor. Ama bu topuklu efe diye haksızca, hiç hak etmediği unvanları vermişiz bugüne kadar, meğerse kendinden korkarmış” diyerek ekledi.

AK PARTİ İLE İYİ PARTİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Özel, ayrıca, “Buna dediler ki, ‘İşte Aziz İhsan Aktaş dosyan. Ya hapse atıl, ya AK Parti’ye katıl.’ Aydın’da İYİ Partili Nazilli Belediyesi AK Parti’ye geçtiğinde ‘Bu oylar Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’na verildi, haram zıkkım olsun, hakkımı helal etmem’ diyordu. Ey topuklu efe, topuklayan efe. O oylar Cumhuriyet Halk Partisi’ne verildi. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun, AK Parti’ye kaçıyorsun.” diyerek tepkisini ortaya koydu.

BUGÜNKÜ AÇIKLAMALAR MERAKLA BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bayrampaşa mitingindeki sözleri büyük ilgi toplarken, bugün saat 12.00’de açıklayacağı bilgi ve belgeler merak edilmeye başlandı. Sözcü TV canlı yayınına bağlanan gazeteci İsmail Saymaz, Özel’in bugünkü açıklamaları hakkında “Genel olarak İBB borsasıyla ilgili bazı bilgi ve belgeler açıklayacağını duydum. Şu an başka bir bilgi veremeyeceğim, bilmiyorum daha doğrusu” şeklinde bir yanıt verdi.