Özel’in Sözleri, Avrupa Aşırı Sağını Taklit Ediyor

ÖMER ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, ‘Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün’ demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir” şeklinde ifadelerde bulundu.

KOPYACILIK ELEŞTİRİSİ

Çelik, paylaşımını şu şekilde sürdürdü: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı ‘kopyacı’ bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.”