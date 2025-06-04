Özel Kalem, Parkinson Belirtilerini Tespit Edebiliyor

YENİ KALİTE TEKNOLOJİSİ PARKİNSON DEDİĞİMİZ HASTALIĞI TESPİT EDİYOR

Bilim insanları, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdi. California Üniversitesi’nin Los Angeles kampüsündeki araştırmacılar, bu kalemin Parkinson hastalığına dair erken uyarıların belirlenmesine katkı sağlayabileceğini duyurdu. El yazısını analiz eden ve yapay zeka teknolojisiyle çalışan bu kalem, düşük maliyetle erişilebilir bir teşhis aracı olma potansiyeli taşıyor.

YAZMA HAREKETLERİNİ ANALİZ EDİYOR

Kalem, içindeki manyetik mürekkep ve özel uç sayesinde kişinin yazı yazma esnasında gerçekleştirdiği hareketleri elektrik sinyallerine dönüştürüyor. Bu sinyaller, yapay zeka ile detaylı bir şekilde analiz edilerek Parkinson hastalığına dair ipuçları ortaya çıkarılıyor. Araştırmacılar, Parkinson hastalığı taşıyan üç bireyin yazı örneklerini, sağlıklı 13 bireyle karşılaştırarak değerlendirdi. Yapay zeka destekli kalem, bu analiz sonuçlarını yüzde 95’in üzerinde bir doğruluk oranıyla ayırt etmekte başarılı oldu.

DÜŞÜK MALİYETLİ VE KOLAY DAĞITILABİLEN ÇÖZÜM

Yapılan bu küçük ölçekli çalışma, teknolojinin güvenilir bir teşhis aracı olabileceğine dair önemli çıkarımlarda bulundu. Araştırmacılara göre, geliştirilen kalem hem düşük maliyetli oluşuyla hem de kolay dağıtılabilir yapısıyla, özellikle kaynak sıkıntısı çeken bölgelerde etkili bir çözüm sunabilir. Uzmanlar, “Bu cihaz, Parkinson hastalığının teşhisinde yaygın olarak kullanılabilecek pratik bir yöntem sunuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, araştırmacılar teknolojinin daha büyük katılımcı gruplarla test edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Geniş çaplı klinik çalışmalar sonrası, kalemin dünya genelinde yaygın bir teşhis aracı olarak kullanılması amaçlanıyor.