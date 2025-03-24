Özel Kavgayı Seçiyor, CHP’yi İtham Ediyor

ACELECİLİK PARTİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Selim Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki aceleciliğinin parti üzerindeki vesayet gölgesini koyulaştırdığı ve şaibe ateşini belediyeler dahil tüm örgütlerine sıçrattığını öne sürdü.

ŞİDDET YOLUNU SEÇİYORLAR

Yalçın, CHP yönetiminin hukukun siyasallaştığından yakındığını, ancak kendi belediyelerindeki sorunlara çözüm olarak sokağı ve şiddeti tercih ettiğini dile getirdi. “Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir” diyen Yalçın, CHP liderinin belirsizlik ve karamsarlık yaratarak ekonomik dengeleri bozmaya çalıştığını savundu. Açıklamada, “CHP’nin başı, demokrasinin nimetlerinden faydalanmak dururken gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği ve kavgayı yeğlemektedir. Partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundan” ifadeleri dikkat çekti.

DEMOCRAT MASKESİ KAYBOLDU

Yalçın, İstanbul’un CHP politikaları nedeniyle günlerdir gergin olduğunu vurguladı. “İstanbul halkının huzuru kan ve şiddetle tehdit altındadır. CHP’nin demokrat maskesi düşmüş; vesayetçi, müdahaleci, kavgacı ve kutuplaşmacı yüzü ortaya çıkmıştır” dedi. Türk polisinin, CHP’nin kışkırtmaları sonucu marjinal grupların hedefi haline geldiğini iddia eden Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasının yeni bir durum oluşturduğunu belirtti.

ZORLU BİR İMTİHAN BEKLENİYOR

Yalçın, CHP’nin önünde zorlu bir demokrasi ve hukuk sınavı olduğunu ifade etti. “Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemesidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere, CHP yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır” dedi. CHP’nin vesayeti ve şiddeti sürdüreceği ya da sağduyuyu mu seçeceği sorusunu ortaya atan Yalçın, MHP’nin gelişmeleri yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.