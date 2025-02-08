Özel: Kılıçdaroğlu’nun Sözlerini Üstüme Almadım

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Sırtımdan hançerlendim” ifadesinin sorulması üzerine, “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir” şeklinde yanıt verdi. Bu sözleri, partideki iç ilişkiler ve güven sorunlarını gündeme getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YANITI MERAKLA BEKLENİYORDU

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çevrildi. Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine karşılık verdi.

ÖZEL: HİÇ İHANET ETMEDİM

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini üstüne almadığını belirtti. Açıklamasında, “Hiç ihanet etmedim çünkü” diyerek durumu açığa kavuşturdu. Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir” ifadesini kendisine yönelik bir eleştiri olarak görmediğini vurgulayarak, “Kemal Bey’in sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim.” şeklinde ekledi.